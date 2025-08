Cadela Mavis está desaparecida na Serra; saiba como ajudar Mavis, cadela desaparecida. (Foto: arquivo pessoal)Ela fugiu no bairro José de Anchieta, na Serra, e foi vista pela última vez seguindo... Folha Vitória|Do R7 04/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 16h38 ) twitter

Mavis, uma cadela com pelagem cinza e amarelada, sumiu no primeiro domingo do mês de agosto (3). Ela fugiu no bairro José de Anchieta, na Serra, e foi vista pela última vez seguindo em direção a Jardim Tropical.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para mais informações sobre como ajudar a encontrar Mavis!

