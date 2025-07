Caixa Tem apresenta instabilidade e usuários não conseguem acessar o PIS Aplicativo Caixa Tem registrou instabilidade e usuários relataramq ue não conseguiram acessar o Pis. Crédito: DivulgaçãoClientes reclamam... Folha Vitória|Do R7 15/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h38 ) twitter

Aplicativo Caixa Tem registrou instabilidade e usuários relataram que não conseguiram acessar o Pis. Crédito: Divulgação O aplicativo Caixa Tem apresentou instabilidade desde a manhã desta terça-feira, 15. Nesse sentido, no X, antigo Twitter, os usuários reclamaram que não conseguem acessar a conta bancária ou movimentar o pagamento do Programa de Integração Social (PIS). O benefício está liberado a partir desta terça-feira para os trabalhadores com data de nascimento em setembro e outubro. A reportagem procurou a Caixa Econômica Federal, que não respondeu à tentativa de contato da reportagem.

