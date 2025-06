Call of Duty Black Ops 7 chega ao Game Pass no lançamento 🔥 Call of Duty Black Ops 7 anunciado! Campanha co-op, Zombies e história no ano 2035. Chega ao Game Pass no lançamento!

Folha Vitória|Do R7 08/06/2025 - 16h16

