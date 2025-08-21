Câmara aprova projeto contra adultização de crianças nas redes sociais Plenário da Câmara dos Deputados. Foto: Bruno Spada/Câmara dos DeputadosO assunto ganhou força após vídeo de denúncia publicado pelo... Folha Vitória|Do R7 21/08/2025 - 14h21 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h21 ) twitter

Plenário da Câmara dos Deputados. Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira (20), em votação simbólica, o Projeto de Lei (PL) 2628/2022, que estabelece regras para proteção e prevenção de crimes contra crianças e adolescentes em ambientes digitais. É o chamado PL contra a “adultização” de crianças.

