Campeão mundial de futebol de areia lança livro sobre superação
Folha Vitória|Do R7
22/10/2024 - 13h12 (Atualizado em 22/10/2024 - 13h12 )

Campeão mundial de beach soccer pela seleção brasileira, o ex-jogador Camilo Marcarini Cavalcanti, 46 anos, vai lançar a sua autobiografia, intitulada “Batendo Bola com Meu Coração: Uma História de Fé de um Atleta Sobrevivente”.A obra será lançada em novembro, em parceria com a Editora paulista Dialética. O livro traz uma narrativa envolvente e emocionante sobre a trajetória de Camilo no esporte, que foi interrompida por um grave problema cardíaco que o levou a uma jornada além das quatro linhas. A data de lançamento será divulgada em breve.

