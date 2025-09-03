Cantores de arrocha, irmãos de 14 e 17 anos morrem em acidente na BR-101
Foto: Reprodução / Redes sociaisSamuel e Mateus estavam de moto com o pai quando foram atingidos por S10. Eles começaram a fazer sucesso...
Foto: Reprodução / Redes sociais
Os irmãos Samuel e Mateus, de 17 e 14 anos, morreram em um acidente na BR-101, próximo a Presidente Tancredo Neves, no estado da Bahia. As vítimas, que eram cantores de arrocha e viralizaram recentemente com vídeos nas redes sociais, estavam em uma moto e não usavam capacete.
Foto: Reprodução / Redes sociais
