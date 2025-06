Capixaba Didi Louzada assina contrato com time japonês de basquete Didi Louzada pela seleção brasileira nos Jogos de Paris-2024 (Gaspar Nóbrega/COB)A contratação de Didi Louzada foi feito por meio das... Folha Vitória|Do R7 24/06/2025 - 22h35 (Atualizado em 24/06/2025 - 22h35 ) twitter

Folha Vitória

Didi Louzada pela seleção brasileira nos Jogos de Paris-2024 (Gaspar Nóbrega/COB) O jogador de basquete capixaba Didi Louzada assinou contrato e vai vestir a camisa do Sunrockers Shibuya, do Japão. O anúncio foi feito nesta terça-feira (24), por meio das redes sociais do time, que tem as cores amarelo e preto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova fase na carreira de Didi Louzada!

