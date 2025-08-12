Capixaba é a nova treinadora da seleção brasileira feminina de beach soccer Rose Andrade é a nova técnica da seleção brasileira de beach soccer (Foto: Instagram/@brasil_beachsoccer)Rose Andrade, do São Pedro... Folha Vitória|Do R7 12/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 11h18 ) twitter

A capixaba Rose Andrade é a nova treinadora da seleção brasileira feminina de beach soccer. A técnica do São Pedro Beach Soccer assume o cargo no lugar de Fabrício Santos.

Para saber mais sobre essa nova fase do beach soccer brasileiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

