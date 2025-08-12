Logo R7.com
Capixaba é a nova treinadora da seleção brasileira feminina de beach soccer

Rose Andrade é a nova técnica da seleção brasileira de beach soccer

Folha Vitória|Do R7

A capixaba Rose Andrade é a nova treinadora da seleção brasileira feminina de beach soccer. A técnica do São Pedro Beach Soccer assume o cargo no lugar de Fabrício Santos.

