Capixaba é a nova treinadora da seleção brasileira feminina de beach soccer
Rose Andrade é a nova técnica da seleção brasileira de beach soccer (Foto: Instagram/@brasil_beachsoccer)Rose Andrade, do São Pedro...
A capixaba Rose Andrade é a nova treinadora da seleção brasileira feminina de beach soccer. A técnica do São Pedro Beach Soccer assume o cargo no lugar de Fabrício Santos.
A capixaba Rose Andrade é a nova treinadora da seleção brasileira feminina de beach soccer. A técnica do São Pedro Beach Soccer assume o cargo no lugar de Fabrício Santos.
Para saber mais sobre essa nova fase do beach soccer brasileiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre essa nova fase do beach soccer brasileiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: