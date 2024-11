Cariacica abre mais de 500 vagas de emprego voltadas para mulheres Cariacica abre mais de 500 vagas de emprego voltadas para mulheres Folha Vitória|Do R7 30/10/2024 - 13h10 (Atualizado em 30/10/2024 - 13h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vagas de emprego para mulheres em Cariacica

Em alusão ao mês do Outubro Rosa, mais de 500 vagas de trabalho para mulheres estão disponíveis na Agência do Trabalhador de Cariacica. A ação, realizada do município, começou nesta terça (29) e vai até a próxima sexta-feira (1).Além das vagas de emprego, na quinta-feira (31), também serão oferecidos serviços de saúde para as participantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Complexo para desenvolvimento tecnológico e empresarial com 50 m² será construído na Serra

Chuva deixa escola e ruas alagadas e trânsito congestionado na Grande Vitória

Logística de alta performance impulsiona energia renovável