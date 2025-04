Carnaval 2026 no RJ: veja a ordem dos desfiles do grupo especial Foto: Reprodução/ Instagram @riocarnavalBeija-Flor, atual campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, vai desfilar na noite de segunda, 16... Folha Vitória|Do R7 15/04/2025 - 17h30 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h30 ) twitter

O Carnaval 2026 no Rio de Janeiro já tem data marcada e ordem definida para os desfiles do grupo especial na Marquês de Sapucaí. A festa acontecerá na segunda semana de fevereiro, com três noites de apresentações nos dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 de fevereiro (terça).

Para mais detalhes sobre a programação e as escolas que irão se apresentar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

