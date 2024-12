Carro de motorista de app enforcado em roubo é encontrado em Guarapari Além de ter o carro roubado, o motorista ainda foi agredido e enforcado pelos criminosos, que se passaram por passageiros para cometer... Folha Vitória|Do R7 07/12/2024 - 19h29 (Atualizado em 07/12/2024 - 19h29 ) twitter

O carro do motorista de aplicativo de 23 anos, que teve o carro roubado na tarde da última quinta-feira (05), em Nova Guarapari, em Guarapari, foi encontrado por policiais militares no bairro Lameirão, no mesmo município. Além de ter o carro roubado, o motorista ainda foi agredido e enforcado pelos criminosos, que se passaram por passageiros para cometer o crime. A vítima explicou que ficou desacordada por alguns segundos e, quando voltou a ter consciência, já estava fora do carro sendo agredida.

Para saber mais sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

