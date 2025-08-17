Logo R7.com
Carro voador vai virar realidade antes do previsto em seriado

Foto: Divulgação Prime VideoOs Jetsons viviam em 2062 e usavam esse tipo de transporte. Saiba como será no "mundo real"

Foto: Divulgação Prime Video Os carros voadores que eram rotina em “Os Jetsons”, série de desenho animado produzida em 1962 e cujos personagens viviam em 2062, podem virar realidade décadas antes do previsto. As aeronaves de decolagem e aterrissagem vertical elétrica (electric vertical take-off and landing ou eVTOL, na sigla em inglês) para transporte de cargas já estão em testes e devem entrar em operação em 2026.

