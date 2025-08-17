Carro voador vai virar realidade antes do previsto em seriado
Foto: Divulgação Prime VideoOs Jetsons viviam em 2062 e usavam esse tipo de transporte. Saiba como será no "mundo real"
Foto: Divulgação Prime Video Os carros voadores que eram rotina em “Os Jetsons”, série de desenho animado produzida em 1962 e cujos personagens viviam em 2062, podem virar realidade décadas antes do previsto. As aeronaves de decolagem e aterrissagem vertical elétrica (electric vertical take-off and landing ou eVTOL, na sigla em inglês) para transporte de cargas já estão em testes e devem entrar em operação em 2026.
Foto: Divulgação Prime Video Os carros voadores que eram rotina em “Os Jetsons”, série de desenho animado produzida em 1962 e cujos personagens viviam em 2062, podem virar realidade décadas antes do previsto. As aeronaves de decolagem e aterrissagem vertical elétrica (electric vertical take-off and landing ou eVTOL, na sigla em inglês) para transporte de cargas já estão em testes e devem entrar em operação em 2026.
Para saber mais sobre essa revolução na mobilidade urbana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre essa revolução na mobilidade urbana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: