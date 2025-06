Casas Bahia lança nova campanha comercial com preços de Black Friday e crédito facilitado “Tá proibido perder venda” – A Casas Bahia lança mais um movimento comercial com a campanha “Proibido Perder Venda”, que reforça... Folha Vitória|Do R7 02/06/2025 - 22h16 (Atualizado em 02/06/2025 - 22h16 ) twitter

“Tá proibido perder venda” – A Casas Bahia lança mais um movimento comercial com a campanha “Proibido Perder Venda”, que reforça a cultura viva e permanente da companhia: dedicação total ao cliente. No filme da campanha, Renato Franklin, CEO do Grupo Casas Bahia, aparece na nova sede da empresa na Berrini, em São Paulo, reunindo o horário de vendas para anunciar: com essas condições, ninguém sai da loja sem realizar seu sonho.

