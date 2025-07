Catar confirma candidatura de Doha para sediar Jogos Olímpicos de 2036 Foto: Reprodução/COIO Comitê Olímpico do Catar confirmou nesta terça-feira a candidatura de Doha para sediar a Olimpíada de 2036. O... Folha Vitória|Do R7 22/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 12h38 ) twitter

Foto: Reprodução/COIO Comitê Olímpico do Catar confirmou nesta terça-feira a candidatura de Doha para sediar a Olimpíada de 2036. O país do Oriente Médio, que recebeu a Copa do Mundo de futebol em 2022, alega ter “95% da infraestrutura esportiva necessária” para se tornar a futura sede dos Jogos Olímpicos.

Para mais detalhes sobre essa candidatura e o que isso significa para o futuro dos Jogos Olímpicos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

