Cavalo de Gusttavo Lima é vendido por R$ 5 milhões em leilão de luxo Animal da raça Friesian, criado no haras do cantor sertanejo foi destaque em leilão de luxoAnimal da raça friesian, criado no haras... Folha Vitória|Do R7 05/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Animal da raça Friesian, criado no haras do cantor sertanejo foi destaque em leilão de luxo. O sertanejo Gusttavo Lima movimentou o mercado de cavalos de elite ao vender 50% de seu animal Oregon por R$ 5 milhões. O leilão aconteceu na noite da última segunda-feira (4), durante o evento Leilão Haras Frange, realizado no Palácio Tangará, em São Paulo.

Para saber mais sobre essa venda impressionante e outros detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Setor atacadista do Estado abre vagas de emprego para todos os níveis

Adma Santana é nova vereadora de Guarapari após cassação de Zazá

Feira de rochas ornamentais em Cachoeiro tem crescimento de 15% em relação a 2024