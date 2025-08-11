Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Cesan faz manutenção e pode faltar água em 27 bairros da Serra; veja lista

Foto: CanvaA empresa orienta que a população economize e pratique o reúso da água. Carros-pipa estarão disponíveis para complementar...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A Cesan vai realizar uma manutenção preventiva no sistema de abastecimento de água e o trabalho pode afetar o fornecimento em cerca de 30 bairros da Serra, nesta quarta-feira (13).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre os bairros afetados e orientações da companhia.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.