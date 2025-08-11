Cesan faz manutenção e pode faltar água em 27 bairros da Serra; veja lista Foto: CanvaA empresa orienta que a população economize e pratique o reúso da água. Carros-pipa estarão disponíveis para complementar... Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Cesan vai realizar uma manutenção preventiva no sistema de abastecimento de água e o trabalho pode afetar o fornecimento em cerca de 30 bairros da Serra, nesta quarta-feira (13).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre os bairros afetados e orientações da companhia.

Leia Mais em Folha Vitória:

iPhone 16 cai de avião, sobrevive e filma a queda; veja vídeo

Alimentação ou exercício: o que faz mais diferença no ganho de peso e emagrecimento?

Receitas e despesas dos municípios capixabas se igualam pela primeira vez desde 2015