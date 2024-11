Chá japonês que "emagrece muito" viraliza; veja como fazer em casa Chá japonês que "emagrece muito" viraliza; veja como fazer em casa Folha Vitória|Do R7 12/11/2024 - 12h11 (Atualizado em 12/11/2024 - 12h11 ) twitter

Chá japonês que emagrece muito

O mundo fitness e as redes sociais ganharam um novo queridinho: um chá japonês que promete ajudar na perda de peso e já é amplamente comentado na internet. Quem trouxe o assunto à tona foi o influencer @HeyTails, que compartilhou nas redes sociais seu próprio relato sobre os efeitos do chá. Em sua postagem, ele afirma que perdeu incríveis oito quilos em apenas um mês consumindo a bebida diariamente, junto com outras mudanças na sua rotina, como ir à academia e trocar o transporte público pela bicicleta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes sobre essa bebida que está fazendo sucesso!

