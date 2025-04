ChatGPT: Aprenda a criar seu próprio “Boneco na Caixa” Tenho certeza que você já viu a nova “trend” de transformar pessoas em bonecos no Instagram, é ou não é verdade? Essa brincadeira ganhou... Folha Vitória|Do R7 06/04/2025 - 00h25 (Atualizado em 06/04/2025 - 00h25 ) twitter

Tenho certeza que você já viu a nova “trend” de transformar pessoas em bonecos no Instagram, é ou não é verdade? Essa brincadeira ganhou força nas redes sociais e, em pouco tempo, milhares de brasileiros pesquisaram “como fazer a trend do boneco na caixa” no Google. A novidade está sendo impulsionada pela atualização do ChatGPT, que agora permite criar imagens com um nível de detalhamento incrível, e o melhor: é grátis para usuários do plano básico!

Não perca a chance de aprender a criar seu próprio boneco na caixa! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

