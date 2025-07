Cidade do Samba vai ter 7 barracões, área de eventos e acesso para embarcações em Vitória Edital de construção da Cidade do Samba foi lançado nesta terça-feira (Foto: Divulgação/Prefeitura de Vitória)Com 16 mil m², espaço... Folha Vitória|Do R7 02/07/2025 - 17h36 (Atualizado em 02/07/2025 - 17h36 ) twitter

Edital de construção da Cidade do Samba foi lançado nesta terça-feira (Foto: Divulgação/Prefeitura de Vitória) A capital capixaba vai ganhar um novo espaço dedicado à valorização da cultura carnavalesca. Foi lançado, nesta terça-feira (1º), o edital para a construção da Cidade do Samba, que será implantada em uma área de 16 mil m² entre o Tancredão e o Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste.

