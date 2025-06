CNJ afasta desembargadora por “gabinete paralelo” para venda de sentenças Foto: Gil Ferreira/Agência CNJ Sandra Inês Rusciolelli e o filho são acusados de vender decisões no Tribunal de Justiça da Bahia Folha Vitória|Do R7 12/06/2025 - 14h37 (Atualizado em 12/06/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A desembargadora Sandra Inês Moraes Rusciolelli, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), foi aposentada compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sob suspeita de ter mantido um “gabinete paralelo” com o filho para produção de sentenças de acordo com os interesses de advogados e partes sem vínculo com a Corte estadual.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Homem sobrevive a queda de Boeing na Índia

CPI das Bets rejeita indiciamento de 16 pessoas; vitória é do lobby pró-apostas

Homem faz quebra-quebra em escritório de advocacia no ES