Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Coceira vaginal após o sexo: o que pode ser? Entenda causas e como evitar

Imagem: Canva/ReproduçãoCoceira vaginal após relação pode indicar infecção, queda de estrogênio ou disbiose

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Imagem: Canva/Reprodução Você já sentiu ardência ou coceira vaginal após uma relação íntima? Essa é uma queixa relativamente comum entre as mulheres, mas que muitas deixam de abordar por vergonha ou acreditarem que é algo passageiro.

Para entender melhor as causas e como evitar esse desconforto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.