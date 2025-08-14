Coelhos com “tentáculos” e “chifres” assustam moradores nos EUA Foto: Reprodução/RedditAutoridades recomendam que os moradores evitem se aproximar ou tentar ajudar os coelhos infectados Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Reprodução/Reddit Coelhos com protuberâncias no rosto têm chamado a atenção de moradores de Fort Collins, no Colorado, Estados Unidos. As deformações, descritas como tentáculos, espinhos pretos ou chifres, são resultado de um vírus que afeta apenas os animais e não representa risco para humanos ou animais domésticos, segundo o Departamento de Parques e Vida Selvagem do Colorado (CPW).

Para saber mais sobre essa curiosa situação e o que as autoridades recomendam, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Homem agride ex-namorada com um soco dentro de loja em Cariacica

Do limão, uma limonada: gigante capixaba de calçados tem alta de 21% nas exportações

Homem é preso após ameaçar e atirar na ex-mulher em Viana