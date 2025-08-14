Coelhos com “tentáculos” e “chifres” assustam moradores nos EUA
Foto: Reprodução/RedditAutoridades recomendam que os moradores evitem se aproximar ou tentar ajudar os coelhos infectados
Foto: Reprodução/Reddit Coelhos com protuberâncias no rosto têm chamado a atenção de moradores de Fort Collins, no Colorado, Estados Unidos. As deformações, descritas como tentáculos, espinhos pretos ou chifres, são resultado de um vírus que afeta apenas os animais e não representa risco para humanos ou animais domésticos, segundo o Departamento de Parques e Vida Selvagem do Colorado (CPW).
