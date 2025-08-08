Colesterol alto: posso baixar só com dieta e exercício? Imagem de prostooleh no Freepik Entenda quando é possível controlar os níveis com hábitos saudáveis e quando o remédio é essencial Folha Vitória|Do R7 08/08/2025 - 09h37 (Atualizado em 08/08/2025 - 09h37 ) twitter

Imagem de prostooleh no Freepik Dia Mundial do Colesterol – 8 de agosto – é um convite para falarmos com mais profundidade sobre um exame que assusta muita gente: o colesterol.

Para saber mais sobre como controlar o colesterol e a importância de um acompanhamento médico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

