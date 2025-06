Com câncer, menino de 7 anos realiza sonho ao receber a visita de apresentador de TV Foto: Reprodução/TV VitóriaMorador da Serra, Calleb Rodrigues, de 7 anos, foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, câncer no sistema... Folha Vitória|Do R7 20/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 20/06/2025 - 19h16 ) twitter

Foto: Reprodução/TV Vitória Calleb Rodrigues, de apenas 7 anos, enfrenta com coragem o tratamento contra um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. Morador de Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, o menino é fã do programa Cidade Alerta ES e tem no apresentador Fernando Fully uma grande inspiração.

