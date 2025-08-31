Com golaços, Botafogo goleia Bragantino e se recupera no Nilton Santos após duas derrotas
Danilo, Newton e Savarino marcaram os gols do Fogão na primeira etapa (Foto: Vítor Silva/BFR)Time de Davide Ancelotti faz três gols...
Danilo, Newton e Savarino marcaram os gols do Fogão na primeira etapa (Foto: Vítor Silva/BFR) O Botafogo fez as pazes com sua torcida ao golear por 4 a 1 o Red Bull Bragantino, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca vinha de duas derrotas seguidas em casa, para o Cruzeiro (2 a 0) e para o Palmeiras (1 a 0).
