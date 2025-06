Com investimento de R$ 7 milhões, Vitória Apart Hospital abre nova unidade em Vila Velha Divulgação - Vitória Apart Hospital Novo hospital abre as portas no segundo semestre de 2025, na Praia de Itaparica, e vai contar com... Folha Vitória|Do R7 03/06/2025 - 21h38 (Atualizado em 03/06/2025 - 21h38 ) twitter

Divulgação - Vitória Apart Hospital A nova unidade do Vitória Apart Hospital, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, estará aberta ao público ainda este ano. O contrato de locação das instalações e termo de entrega das chaves foi assinado na última sexta-feira (30), entre o grupo Athena Saúde e os sócios do Hospital Santa Mônica. Com um investimento inicial de R$ 7 milhões, a unidade de Vila Velha começa a funcionar no segundo semestre de 2025 com atendimento emergencial especializado, suporte intensivo e procedimentos cirúrgicos.

