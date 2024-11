Começa obra do “mini Tancredão” em praça de Jardim da Penha Começa obra do “mini Tancredão” em praça de Jardim da Penha Folha Vitória|Do R7 31/10/2024 - 11h31 (Atualizado em 31/10/2024 - 11h31 ) twitter

Obra do mini Tancredão

As obras de reforma e cobertura da quadra poliesportiva da Praça Regina Frigeri Furno, batizada popularmente como “mini Tancredão”, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, foram iniciadas. O valor investido na obra será de R$ 2.886.000,00, com prazo de 540 dias.As obras de cobertura da quadra fazem parte do programa de requalificação das quadras existentes em Vitória. A demanda era feita pela comunidade de Jardim da Penha.

