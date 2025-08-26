Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Como instalar o Blue Marble no Wplace no celular

Este guia ensina a instalação do Blue Marble no celular usando Microsoft Edge e o script do GitHub. Confira já!

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Este guia ensina a instalar Blue Marble no Wplace no celular usando o Microsoft Edge com extensões habilitadas. O processo utiliza Tampermonkey e o script BlueMarble do GitHub.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes para uma instalação perfeita!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.