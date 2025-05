Como os pets estão redefinindo o conceito de morar contemporâneo Espaço pet em obra da Morar Construtora. Foto divulgação.A presença de animais de estimação na vida do brasileiro está transformando... Folha Vitória|Do R7 21/05/2025 - 12h16 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h16 ) twitter

A presença de animais de estimação na vida do brasileiro está transformando a estética dos lares. No design contemporâneo, a casa não reflete apenas estilo pessoal, mas também experiência sensorial. E, com os pets habitando esses lares, os condomínios estão atentos à demanda e oferecem espaços de lazer específicos para a bicharada.

Para saber mais sobre como os pets estão influenciando o conceito de morar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

