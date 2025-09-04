Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Como se preparar para entrevistas e garantir sua vaga de emprego

Foto: FreepikDescubra como se destacar em uma entrevista. Aprenda sobre postura, comunicação e a importância da conexão com os recrutadores...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Freepik Ao longo da minha carreira no mundo corporativo, vivi muitas situações que me mostraram o quanto uma entrevista é, antes de tudo, um encontro entre pessoas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra dicas valiosas para se destacar em sua próxima entrevista!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.