Como se preparar para entrevistas e garantir sua vaga de emprego Foto: FreepikDescubra como se destacar em uma entrevista. Aprenda sobre postura, comunicação e a importância da conexão com os recrutadores... Folha Vitória|Do R7 04/09/2025 - 18h38 (Atualizado em 04/09/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Freepik Ao longo da minha carreira no mundo corporativo, vivi muitas situações que me mostraram o quanto uma entrevista é, antes de tudo, um encontro entre pessoas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra dicas valiosas para se destacar em sua próxima entrevista!

Leia Mais em Folha Vitória:

“Toque de recolher do amor”: condomínio proíbe sexo após as 22h

O novo luxo: dormir em mansões multimilionárias

Caso Alice: pais falam pela primeira vez sobre morte da filha: “Só queremos justiça”