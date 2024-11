Companhias aéreas vão ofertar 17,8 mil voos a mais no verão Companhias aéreas vão ofertar 17,8 mil voos a mais no verão Folha Vitória|Do R7 12/11/2024 - 12h11 (Atualizado em 12/11/2024 - 12h11 ) twitter

Companhias aéreas

Uma parceria entre o Ministério do Turismo e companhias aéreas deverá aumentar para 29,8 milhões o número de assentos em voos domésticos no próximo verão. A previsão é que sejam ofertados 3,2 milhões de assentos a mais, número que corresponde a um crescimento de 12% na comparação com a temporada passada.A expectativa é que o número de voos internos disponíveis aumente em 17,8 mil, chegando a um total de 184 mil, resultado 10,7% acima do total verificado em 2023.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

