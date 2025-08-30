Cooperativas e o desenvolvimento social e econômico das comunidades
Foto: CanvaO Dia de Cooperar é um programa que une, incentiva e dá visibilidade às ações de impacto socioambiental das cooperativas...
De forma genuína, o cooperativismo contribui para o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. Desde sua origem, o modelo de negócio compreende que sua atuação ultrapassa o campo econômico, reconhecendo que a prosperidade envolve também aspectos sociais e sustentáveis.
De forma genuína, o cooperativismo contribui para o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. Desde sua origem, o modelo de negócio compreende que sua atuação ultrapassa o campo econômico, reconhecendo que a prosperidade envolve também aspectos sociais e sustentáveis.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como o cooperativismo transforma realidades e fortalece comunidades!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como o cooperativismo transforma realidades e fortalece comunidades!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: