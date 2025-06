COP30 é oportunidade para Brasil avançar na sustentabilidade da construção civil Foto Lucas Ninno/Diálogo Chino.A COP 30, que será realizada em novembro, em Belém (PA), vai colocar o Brasil no epicentro das discussões... Folha Vitória|Do R7 06/06/2025 - 10h16 (Atualizado em 06/06/2025 - 10h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A COP 30, que será realizada em novembro, em Belém (PA), vai colocar o Brasil no epicentro das discussões globais sobre sustentabilidade. O país, que é uma nação estratégica quando o assunto são as mudanças climáticas, passa a ocupar ainda mais protagonismo. Dentre as inúmeras questões que envolvem o debate, a construção civil também é um dos focos importantes da discussão, no que diz respeito à matriz construtiva e a necessidade urgente de rever os processos e modelos do setor. Afinal, a construção civil ainda é uma das maiores responsáveis pelas emissões de carbono no mundo.

Para saber mais sobre como o Brasil pode liderar a transformação verde na construção civil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Casal da Bahia vem ao ES para buscar moto e morre em acidente na BR-101

Viaduto Max Mauro é inaugurado e promete melhorar trânsito em Vila Velha

Review | POPUCOM é um dos coops mais divertidos que joguei