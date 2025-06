Copa do Brasil terá Corinthians x Palmeiras, Flamengo x Atlético-MG; veja os confrontos CBF Oficial Sorteio da Copa do Brasil definiu os confrontos das oitavas de final (Foto:Staff Images/CBF)As oitavas de final da Copa... Folha Vitória|Do R7 02/06/2025 - 18h58 (Atualizado em 02/06/2025 - 20h33 ) twitter

CBF Oficial Sorteio da Copa do Brasil definiu os confrontos das oitavas de final (Foto:Staff Images/CBF) O sorteio realizado na sede da CBF na tarde desta segunda-feira (2) definiu os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Com destaque para dois jogos: o clássico paulista Corinthians x Palmeiras e o clássico nacional Flamengo x Atlético-MG.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

