Copa do Mundo de Clubes de 2029 pode ser realizado no Brasil; entenda Veja os dois principais argumentos da CBF para convencer a Fifa a trazer a próxima edição do campeonato para o Brasil

Folha Vitória|Do R7 23/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 23/06/2025 - 10h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share