Corinthians anuncia a contratação de Dorival Júnior como novo treinador Dorival Júnior, novo treinador do Corinthians, com o diretor Fabinho Soldado e o presidente Augusto Melo (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians... Folha Vitória|Do R7 28/04/2025 - 17h21 (Atualizado em 28/04/2025 - 18h53 ) twitter

Dorival Júnior, novo treinador do Corinthians, com o diretor Fabinho Soldado e o presidente Augusto Melo (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians) Depois de assistir à derrota por goleada para o Flamengo pelo Brasileirão, o técnico Dorival Júnior foi anunciado nesta segunda-feira (28) como novo técnico do Corinthians.

