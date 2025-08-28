CPI vai votar requerimentos para saber de entradas do ‘Careca do INSS’ na sede da Previdência
Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilAntônio Carlos Antunes é apontado pela Polícia Federal como o principal operador financeiro...
Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) colocou em pauta nesta quinta-feira (28) o requerimento pedindo registros de entradas de Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, nas dependências do ministério da Previdência e do INSS entre janeiro de 2019 e julho de 2025.
