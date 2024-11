Criança cai do terraço de casa em Guarapari e bombeiros são acionados Criança cai do terraço de casa em Guarapari e bombeiros são acionados Folha Vitória|Do R7 16/11/2024 - 18h08 (Atualizado em 16/11/2024 - 18h08 ) twitter

Criança cai do terraço de casa em Guarapari

Uma criança, de aproximadamente 7 anos, caiu do terraço de uma casa na tarde desta sexta-feira (15), no bairro Santa Mônica, em Guarapari. A altura do terraço de onde o menino caiu é de cerca de quatro metros. Não foram informados detalhes de como ocorreu a queda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais informações sobre o estado de saúde da criança.

