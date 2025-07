Crítica: Superman ressignifica o herói para o mundo atual Superman ressignifica o herói para o mundo atual (Foto: Divulgação/Warner Bros.)Novo filme do Superman chega aos cinemas, nesta semana... Folha Vitória|Do R7 10/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Superman ressignifica o herói para o mundo atual (Foto: Divulgação/Warner Bros.) “Você vai acreditar que um homem pode voar”, diziam os cartazes de Superman: The Movie, em 1978. Foi com essa frase que o diretor Richard Donner conquistou os corações da audiência. Quase 50 anos depois, o novo filme do personagem chega aos cinemas com uma missão ainda mais ambiciosa: mostrar que o maior poder do Superman não é voar, mas, sim, ser humano.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre essa nova visão do Superman, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Os 25 melhores jogos para jogar no Game Pass em 2025

Brasil, entre denúncias e ameaças: o reflexo do caos

Neymar no ES: 5 curiosidades sobre Desportiva x Santos no Kleber Andrade