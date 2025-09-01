Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Dado Dolabella se pronuncia após condenação à prisão por agredir ex-namorada

Foto: Icaro Guedes/DivulgaçãoO ator Dado Dolabella se pronunciou após ser condenado à prisão por agredir uma ex-namorada, que também...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Icaro Guedes/DivulgaçãoO ator Dado Dolabella se pronunciou após ser condenado à prisão por agredir uma ex-namorada, que também é sua prima, em 2020. Neste sábado, 30, Dado publicou um comunicado no Instagram afirmando repudiar “qualquer forma de violência”.

Para mais detalhes sobre o caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.