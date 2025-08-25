Daia: quem é a ex-bailarina que namorou Caio Castro e é affair do filho mais novo de Faustão, de 17 anos
O filho de Faustão, Rodrigo Silva e a ex-bailarina Daia de Paula (Foto:Reprodução/Instagram @daiadpaula/ Leo Franco e Van Campos/AgNews...
O filho de Faustão, Rodrigo Silva e a ex-bailarina Daia de Paula (Foto:Reprodução/Instagram @daiadpaula/ Leo Franco e Van Campos/AgNews) O filho mais novo de Faustão, Rodrigo Silva, de 17 anos, chamou a atenção ao ser visto com Daia de Paula, ex-bailarina do balé do apresentador. O detalhe é que a bonita tem mais do que o dobro da idade do herdeiro – o que gerou uma enxurrada de comentários nas redes sociais.
Para saber mais sobre essa história intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
