Daniela Lima é demitida e se despede da GloboNews após dois anos

Foto: Reprodução/ Instagram Daniela Lima não faz mais parte do quadro de apresentadores da GloboNews. A jornalista deixou a emissora nesta segunda-feira, 4, e confirmou sua saída com um texto publicado em suas redes sociais. “Depois de dois anos, deixo a GloboNews com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, sedenta pelos próximos desafios. Viva o novo! Deixo aos colegas de trabalho, amigos que vou levar pra vida, meu muito obrigada e até breve!”, escreveu a Daniela.

Para mais detalhes sobre essa mudança significativa na GloboNews, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

