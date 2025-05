Demi Lovato e o cantor Jordan Lutes se casam nos EUA Demi Lovato se casou com Jordan (Foto: Jose Villa)Demi Lovato se casou com o cantor Jordan Lutes, conhecido como “Jutes”, no último... Folha Vitória|Do R7 26/05/2025 - 12h37 (Atualizado em 26/05/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Demi Lovato se casou com Jordan (Foto: Jose Villa)Demi Lovato se casou com o cantor Jordan Lutes, conhecido como “Jutes”, no último fim de semana, na Califórnia, Estados Unidos. A cantora utilizou um vestido da grife Vivienne Westwood, que conta com pérolas e o famoso corset, que é uma das assinaturas da marca.

Para mais detalhes sobre este momento especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

O julgamento da Meta e o precedente que pode redesenhar o mercado

Enem 2025: inscrições começam nesta segunda-feira

A crise silenciosa que ameaça o Brasil