Desafios da educação infantil nas eleições municipais Cabe às prefeituras elaborar políticas públicas para a educação básica Folha Vitória|Do R7 05/09/2024 - 13h51



As novas gestões municipais terão a tarefa de garantir que todas as crianças frequentem as escolas. Quando o assunto é a universalização do ensino, o Brasil não apenas não avançou como recuou nos últimos anos, especialmente na educação infantil – etapa cuja administração cabe aos municípios. E não é apenas na pré-escola que o país precisa avançar, mas na oferta de vagas nas creches, que têm filas de espera em diversas cidades do país.

