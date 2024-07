Descubra os segredos sombrios de Guayota, o novo jogo inspirado na mitologia das Ilhas Canárias O estúdio indie espanhol Team Delusion e a editora francesa Dear Villagers têm o prazer de anunciar que **Guayota**, a **aventura... Folha Vitória|Do R7 18/07/2024 - 11h21 (Atualizado em 18/07/2024 - 11h21 ) ‌



O estúdio indie espanhol Team Delusion e a editora francesa Dear Villagers têm o prazer de anunciar que **Guayota**, a **aventura sombria em 3D com mecânica de quebra-cabeça e inspiração na mitologia das Ilhas Canárias**, **será lançado no Steam e no Nintendo Switch em 13 de agosto** ao preço de R$ 26,99 com 10% de desconto durante a primeira semana.

