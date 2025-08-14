Dia do cabelo maluco: veja ideias criativas para o visual das crianças
Foto: Reprodução/Redes sociaisVale colocar aquário, molas, bonecas e até "bichos" na cabeça. Ação, realizada em várias escolas, faz...
Na semana do Dia do Estudante, celebrado na última segunda-feira (11), muitas escolas entraram na brincadeira do Dia do cabelo maluco. Mamães e papais estão colocando a criatividade para jogo e criando penteados superinusitados nos cabelos das crianças.
Na semana do Dia do Estudante, celebrado na última segunda-feira (11), muitas escolas entraram na brincadeira do Dia do cabelo maluco. Mamães e papais estão colocando a criatividade para jogo e criando penteados superinusitados nos cabelos das crianças.
Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para mais ideias e inspirações divertidas!
Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para mais ideias e inspirações divertidas!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: