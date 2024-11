Dinkum Together ganha trailer cinemático pela KRAFTON Dinkum Together ganha trailer cinemático pela KRAFTON Folha Vitória|Do R7 08/11/2024 - 11h31 (Atualizado em 08/11/2024 - 11h31 ) twitter

Dinkum Together Trailer

A KRAFTON Inc. revelou o trailer cinemático de Dinkum Together, jogo que está atualmente em desenvolvimento pelo estúdio criativo 5minlab para dispositivos móveis, um simulador de vida cross-plataforma. O título é baseado em Dinkum, criação solo do desenvolvedor australiano James Bendon em 2022.

