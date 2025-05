Diogo Nogueira abre festival com show para 50 mil pessoas na Prainha; veja fotos Delírio Tropical em Vila Velha (Foto: Levi Mori)Evento celebra os 490 anos da cidade com shows gratuitos no Parque da Prainha até domingo... Folha Vitória|Do R7 24/05/2025 - 15h16 (Atualizado em 24/05/2025 - 15h16 ) twitter

Delírio Tropical em Vila Velha (Foto: Levi Mori) A abertura do Festival Delírio Tropical reuniu uma multidão de aproximadamente 50 mil pessoas no Parque da Prainha, em Vila Velha, nesta sexta-feira (23). O evento, que comemora os 490 anos da cidade, começou em grande estilo com o show do sambista Diogo Nogueira, atração principal da primeira noite.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de tudo que aconteceu no festival!

