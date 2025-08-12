Direita e esquerda se unem em debate sobre ‘adultização’ denunciada por Felca Foto: Reprodução/YoutubeVídeo sobre uso da imagem de crianças provocou posicionamentos de diferente políticos nas redes sociais Folha Vitória|Do R7 12/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 18h58 ) twitter

O vídeo sobre “adultização infantil” do youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, tem mobilizado o debate nacional e provocou posicionamentos semelhantes de representantes da esquerda e da direita nas redes sociais.

Para saber mais sobre este importante debate, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

