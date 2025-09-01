Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Direito ao teletrabalho para pessoas com deficiência avança

Homem em cadeira de rodas no trabalho - crédito: FreepikDireito ao teletrabalho para pessoas com deficiência avança

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que assegura às pessoas com deficiência o direito de solicitar o teletrabalho, desde que seja compatível com o cargo e adequado às condições pessoais. As informações são da Agência Câmara de Notícias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante conquista!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.