Direito ao teletrabalho para pessoas com deficiência avança Homem em cadeira de rodas no trabalho - crédito: FreepikDireito ao teletrabalho para pessoas com deficiência avança Folha Vitória|Do R7 01/09/2025 - 09h57 (Atualizado em 01/09/2025 - 09h57 )

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que assegura às pessoas com deficiência o direito de solicitar o teletrabalho, desde que seja compatível com o cargo e adequado às condições pessoais. As informações são da Agência Câmara de Notícias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante conquista!

