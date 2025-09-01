Direito ao teletrabalho para pessoas com deficiência avança
Homem em cadeira de rodas no trabalho - crédito: FreepikDireito ao teletrabalho para pessoas com deficiência avança
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que assegura às pessoas com deficiência o direito de solicitar o teletrabalho, desde que seja compatível com o cargo e adequado às condições pessoais. As informações são da Agência Câmara de Notícias.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que assegura às pessoas com deficiência o direito de solicitar o teletrabalho, desde que seja compatível com o cargo e adequado às condições pessoais. As informações são da Agência Câmara de Notícias.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante conquista!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante conquista!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: